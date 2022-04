Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sicher durch den Harz - Motorrad-Aktionstag

Ilfeld, Netzkater (ots)

Am Samstag findet der diesjährige Motorrad-Aktionstag "Sicher durch den Harz" in Ilfeld Netzkater statt. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr informiert die Nordthüringer Polizei gemeinsam mit weiteren Netzwerkpartnern über verkehrsrelevante Themen. Die Interessierten erhalten an verschiedenen Infoständen Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit und partnerschaftliches Verhalten für "Jung & Alt". Es besteht die Möglichkeit, sich an verschiedenen Simulatoren auszuprobieren. Die Jüngsten können in einem Kinderfahrrad- und Tretradparcour ihre Runden drehen.

