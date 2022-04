LPI-NDH: Jugendlichen beim Schwarzfahren erwischt

Nordhausen (ots) - Am Freitag, gegen 9.45 Uhr, kollidierte ein 70-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda Fabia beim Einfahren in die Wilhelm-Nebelung-Straße, von der Löbnitzstraße kommend, mit einem vorfahrtsberechtigten Seat Ibiza. Die 55-jährige Fahrerin im Seat erschrak sich derart, dass sie in der Folge ein geparktes Auto touchierte. Die Frau erlitt einen Schock. Der Mann im Fabia blieb unverletzt. Rückfragen ...

