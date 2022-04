LPI-NDH: Hinweise der Polizei im Zusammenhang mit dem Fußballspiel des FSV Wacker 90 Nordhausen am Freitag

Heygendorf (ots) - Eine 55-jährige Autofahrerin stieß am Mittwochabend mit ihrem Peugeot in der Friedensstraße gegen einen geparkten VW Passat. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Bei Eintreffen der Polizisten stellte sich heraus, dass die Verursacherin alkoholisiert ist. Sie war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daher musste sie mit zur Blutentnahme. Außerdem kam ...

mehr