Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vier Namen auf der Fahndungsliste gestrichen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes konnten nach entsprechenden Festnahmen durch die Bundespolizei vier Namen auf der Fahndungsliste gestrichen werden. In allen vier Fällen wurde mit Vollstreckungshaftbefehlen nach den Verurteilten gefahndet. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um eine 37-jährige Polin, einen 47-jährigen sowie einen 53-jährigen Polen als auch um einen 29-jährigen Deutschen. Weiterreisen durfte letztlich nur die 37-Jährige. Die Frau brachte genügend Geld auf, um damit eine wegen Urkundenfälschung angeordnete Strafe i. H. v. 600,00 Euro zu begleichen. Dem 47-Jährigen allerdings fehlten 2.400,00 Euro, die er gegenüber der Justizkasse wegen Trunkenheit im Verkehr noch offen hatte. Auch im Falle des 53-Jährigen hatte die Justiz bisher vergeblich auf einen Zahlungseingang gewartet. Die wegen Erschleichens von Leistungen zustande gekommenen Forderungen lagen bei 3.600 Euro. Die beiden kamen dementsprechend hinter Gitter. Der 29-Jährige hatte dagegen kein "Wahlrecht", er wurde nach seiner Ergreifung direkt an Justizvollzugsbeamten übergeben. Wegen des besonders schweren Falles des Diebstahles war er zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. Zwei Festnahmen erfolgten im Übrigen in Görlitz, zwei in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf.

