Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Georgische Autokäufer müssen umdrehen

BAB 4, Görlitz (ots)

Am Dienstag, den 1. Februar 2022, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei an der Autobahnanschlussstelle Görlitz einen polnischen Opel Astra, welcher zuvor aus Polen einreiste. Besetzt war das Fahrzeug mit vier Männern. Der Fahrer (32) sowie seine drei Begleitpersonen (35, 34, 26) wiesen sich mit ihren gültigen georgischen Reisepässen aus. Weiterhin legten die vier den Beamten Unterlagen für eine beabsichtige Arbeitsaufnahme in Polen vor. Auf die Frage, was sie nun in Deutschland wollen, nannten Georgier dann den eigentlichen Reisegrund: Autokauf! Sie hatten demnach nie die Absicht, in Polen zu arbeiten. Die polnische Absichtserklärung sollte lediglich eine problemlose Einreise nach Polen gewährleisten. Letztlich mussten die "Autokäufer" umdrehen bzw. wurden, einhergehend mit einem zweijährigen Einreiseverbot, nach Polen zurückgeschoben. Das Reiserecht war schließlich auch angesichts fehlender finanzieller Mittel aberkannt worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell