Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe gezahlt - Haftstrafe abgewendet

Kodersdorf (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am gestrigen Nachmittag, 1. Februar 2022, in Kodersdorf einen 37-jährigen Marokkaner. Die Überprüfung seiner Personalien brachte ans Licht, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach ihm fahndete. Dem Haftbefehl lag eine Verurteilung wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zugrunde. Als Strafe war eine mehrmonatige Freiheitsstrafe angedroht. In das Gefängnis musste der Marokkaner aber nicht, denn er zahlte ersatzweise die offene Strafe (1941,00 Euro einschließlich der Kosten des Verfahrens).

