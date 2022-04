Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradraub missglückt, die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einem versuchten Fahrradraub am Donnerstagmorgen in der Karl-Marx-Straße. Ein 12-jähriger Junge befand sich mit seinem Rad, gegen 7.05 Uhr, auf dem Weg zur Schule. Auf Höhe der Hausnummer 47 kam ihm der Täter zu Fuß entgegen, sprang vor das Rad und stieß den Jungen zu Boden. Der Unbekannte versuchte dem Jungen das Rad zu entreißen. Als dieser um Hilfe rief, flüchtete der Tatverdächtige. Das Kind blieb unverletzt. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Hinweise zum Täter geben? Hierbei soll es sich um einen 14-16 Jahre alten Jugendlichen handeln, der ca. 1.70 m groß und dünn war. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, eine Sonnenbrille und hatte einen schwarzen Mund-Nasenschutz im Gesicht. Er führte einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

