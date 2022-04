Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Friseurgeschäft erneut von Einbrechern heimgesucht

Leinefelde (ots)

Erneut brachen Unbekannte, in der Nacht zu Donnerstag, in das Friseurgeschäft in der Bergstraße ein. Durch ein Fenster stiegen der oder die Täter ein, durchwühlten Schränke bis sie fündig wurden. Aus einer Schublade nahmen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag, das Trinkgeld, mit. Durch ein weiteres Fenster verließen die Diebe den Salon. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen. Erst in der zurückliegenden Woche waren Unbekannte in das Geschäft eingebrochen und erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag.

