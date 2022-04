Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Türschlösser manipuliert

Bad Frankenhausen (ots)

Unbekannte manipulierten in der Nacht zu Donnerstag das Türschloss des Liefereinganges einer Bäckerei in einem Lebensmittelmarkt in der Kyffhäuser Straße. Im Schloss wurde eine Flüssigkeit eingefüllt, die ein Schließen unmöglich machte. Auch ein zweiter Lebensmittelmarkt in der Kyffhäuserstraße war betroffen. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich.

