LPI-NDH: Angetrunkene Frau verursacht zwei Verkehrsunfälle

Worbis (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt auf das Gelände neben der Tankstelle in der Industriestraße. An den dort abgestellten Abschleppfahrzeugen eines Autohauses beschädigten sie neun Reifen. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Aussagen möglich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

