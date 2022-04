Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung, die Polizei sucht Zeugen (Mühlhausen)

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, 23. Juli 2021, kam es im Bereich An der Burg zu einem Streit zwischen mehreren Personen, unterschiedlicher Nationalitäten. Als diese einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen erblickten, löste sich die Gruppe auf. Zurück blieb ein schwerverletzter, damals 27-jähriger, Algerier. Ein 47-jähriger Tunesier kam während der Aufklärung am Tatort hinzu. Auch dieser wies leichte Verletzungen auf. Weitere vor Ort anwesende Deutsche konnten bislang zur Tataufklärung nicht beitragen. Wer kann sich an das Geschehen erinnern und Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

