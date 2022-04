Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zukunftstag in der Nordthüriner Polizei

Nordhausen, Mühlhausen (ots)

Auch die Nordhäuser Polizei beteiligte sich am Donnerstag am Zukunftstag "Boys-& Girlsday". Über zwanzig Schülerinnen und Schüler waren in den Darrweg gekommen, um sich über die Vielfältigkeit des Polizeiberufes an unterschiedlichen Stationen zu informieren. So sahen sie eine Vorführung der Diensthundestaffel, erfuhren Wissenswertes über die Kriminaltechnik und Spurensicherung, durften die Polizeiausrüstung ausprobieren und hautnah erleben, wie es sich anfühlt, in einer Gewahrsamszelle oder einem Streifenwagen zu sitzen. Über die Gefahren der Drogensucht sensibilisierten Kollegen der Polizeilichen Beratungsstelle. Zum Thema Bewerbung und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei informierte der Einstellungsberater der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Am Ende zogen die Jugendlichen eine positive Bilanz. Auch in Mühlhausen fanden am Donnerstag über 70 Jugendliche den Weg in die Polizeiinspektion. Auch dort hatten Kollegen den Zukunftstag organisiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell