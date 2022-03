Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (360) Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (15.03.2022) ereignete sich an der Kreuzung Maximilianstraße/Adam-Klein-Straße ein Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde und die Unfallverursacherin einfach weiterfuhr. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen. Gegen 18:30 Uhr wollte eine 61-jährige Frau aus der Adam-Klein-Straße kommend, die Maximilianstraße überqueren und wartete an der dortigen Fußgängerampel. Als sie bei Grünlicht die Straße betrat, wurde sie von einer Fahrradfahrerin, die das Rotlicht ihrer Ampel missachtet hatte, touchiert und dadurch verletzt. Die Radfahrerin fuhr einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Die 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Radfahrerin soll laut Angaben des Unfallopfers etwa 25 Jahre alt sein, ca. 168 cm groß, schlank, hatte kurze Haare, große Augen und sprach hochdeutsch.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise - eventuell auch zur Unfallverursacherin - geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl

