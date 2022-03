Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (359) Unbekannter warf Gegenstand von Brücke - Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (16.03.2022) warf ein unbekannter Mann einen Gegenstand von einer Brücke über der Südwesttangente und traf ein vorbeifahrendes Auto. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Ein 54-jähriger Autofahrer war um kurz nach 16:30 Uhr auf der Südwesttangente in Richtung A73 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Röthenbach und Nürnberg-Hafen passierte er eine Eisenbahnbrücke, auf der sich zwei dunkel gekleidete Männer aufhielten. Einer der beiden warf von der Brücke aus gezielt einen golfballgroßen Gegenstand auf den vorbeifahrenden Pkw. An der Windschutzscheibe des Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro.

Die Polizei konnte nach ihrer Verständigung keine Personen im Umfeld der betroffenen Eisenbahnbrücke feststellen. Zeugen, die im Bereich der Eisenbahnbrücke ähnliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 an die Verkehrspolizei Nürnberg zu wenden.

