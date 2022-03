POL-MFR: (358) Exhibitionist zeigt sich vor junger Frau - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Dienstagmittag (15.03.2022) schoss ein 16-Jähriger in einer Bildungseinrichtung in der Nürnberger Innenstadt auf einen anderen Jugendlichen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Der spätere Tatverdächtige und zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich gegen 12:10 Uhr in einer Bildungseinrichtung in der Nürnberger ...

