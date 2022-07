Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Schwanheim (ots)

Am Freitag, zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, wurden zwei Männer auf frischer Tat festgenommen, nachdem sie versucht hatten, in eine Baufirma in der Hauptstraße einzubrechen. Zunächst stellten sie ihr Fahrzeug auf einem Feldgrundstück ab, wobei ein Zaun beschädigt wurde. Mit Einbruchswerkzeug begaben sie sich auf das Firmengelände und versuchten, eine Tür des Büros der Firma aufzuhebeln, was allerdings scheiterte. Ein Zeuge hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten die Täter auf dem Gelände fest. Sofort flüchteten die beiden Männer, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung und weiteren Zeugenhinweisen in einem an die Hubertusstraße angrenzenden Gebüsch festgenommen werden. Einer der beiden Beschuldigten leistete dabei erheblichen Widerstand, so dass Pfefferspray und Taser im Kontaktmodus eingesetzt werden mussten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. In dem in der Nähe abgestellten Fahrzeug wurde Wechselkleidung und Kartenmaterial von weiteren, in der Nähe liegenden Gewerbeobjekten aufgefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurde der 48-jährige Beschuldigte mit festem Wohnsitz im entfernteren Frankreich nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 44-jährige zweite Beschuldigte ist nicht polizeilich gemeldet. Er wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell