Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Großer Erfolg für die Bundespolizei

Kehl (ots)

Die intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich waren, gestern Abend, besonders erfolgreich. Bundespolizisten haben, vor dem Bahnhof in Kehl, einen 42 jährigen Deutschen kontrolliert. Sie hatten hier den richtigen Riecher, das stellte sich schnell heraus. Nachdem, bei dem ausweislosen Mann, die Identität sicher festgestellt worden war, ergab die Fahndungsabfrage fünf offene Haftbefehle gegen ihn. Gesucht wurde er u.a. wegen besonders schwerer Fälle des Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung, Erschleichen von Leistungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Haftbefehle der Staatsanwaltschaften, wegen der verschiedenen Verurteilungen, ergaben insgesamt eine Haftstrafe von 6,5 Jahren. Der Straftäter wurde noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Strafe abzusitzen.

