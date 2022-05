BPOLI-OG: Falsche Dokumente, Drogen und ein Messer

Kehl (ots) - Bei den intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich hat die Bundespolizei zwei Haftbefehle vollstreckt - bei einer Person. Der 40 jährige Russe, der in Frankreich lebt, wurde in der Nacht, von einer Streife der Bundespolizei, in Kehl kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Er ...

