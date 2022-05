Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Haftbefehle - Eine Person

Kehl (ots)

Bei den intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich hat die Bundespolizei zwei Haftbefehle vollstreckt - bei einer Person. Der 40 jährige Russe, der in Frankreich lebt, wurde in der Nacht, von einer Streife der Bundespolizei, in Kehl kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Er konnte sich entscheiden, ob er die Geldstrafe von gesamt 3.550 Euro bezahlt oder lieber für 83 Tage in Gefängnis geht. Nach der Bezahlung der Geldstrafe durfte er seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell