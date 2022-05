Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit gefälschter Identitätskarte im Reisebus

Kehl (ots)

Bei einer Reisebuskontrolle, im Zuge der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, wurde durch Beamte der Bundespolizei eine Urkundenfälschung entdeckt. Am Dienstag Nachmittag wurde in Kehl ein Reisebus kontrolliert, der kurz zuvor aus Frankreich kam. In dem Bus zeigte ein 25 jähriger Serbe eine slowenische Identitätskarte vor. Diese Karte erwies sich als totalgefälscht. Seine wahre Identität wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen aufgedeckt. In seinem Gepäck wurde ein, ebenfalls gefälschter, slowenischer Führerschein gefunden. Der Mann hält sich schon länger, mit der falschen Identität, in Deutschland auf. Die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen werden durch die zuständige Ausländerbehörde durchgeführt.

