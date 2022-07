Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer übersieht Radfahrer (09.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Neckarstraße. Ein 35-jähriger VW Passat Fahrer bog von einem Grundstück auf die Straße. Dabei erfasste er einen 45-jährigen Radfahrer, der in diesem Moment auf einem Radweg vor dem Auto vorbeifuhr. Der Radler stürzte und verletzte sich dabei. An seinem Rad entstand kein Schaden. Die Höhe des Blechschadens am Auto schätzte die Polizei auf rund 250 Euro.

