Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto prallt gegen Betonrohr (10.07.2022)

Unterkirnach (ots)

Ein Leichtverletzter und 5.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr. Ein 26-jähriger Suzuki Fahrer fuhr auf einem geschotterten Weg von Unterkirnach in Richtung "Alte Vöhrenbacher Straße". Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Betonrohr, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der Mann ließ sein Auto an der Unfallstelle zurück und ging nach Hause, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern oder ihn zu melden. Die Beamten konnten den Fahrer ermitteln und leiteten ein Verfahren wegen Unfallflucht nein.

