Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Trier, Kohlenstraße

Trier (ots)

Am Freitag, 22.10.2021 kam es gegen 13:00 Uhr an der durch eine Ampel geregelten Kreuzung der Straßen Kohlenstraße, Am Trimmelter Hof und Tarforster Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein aus der Kohlenstraße kommender Pkw kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem vom Trimmelter Hof kommenden Pkw. Infolgedessen kam es an beiden Fahrzeug zu hohem Sachschaden in insgesamt fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Trier sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu den Schaltphasen der Lichtzeichenanlage machen können

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell