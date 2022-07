Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und geflüchtet (09.07.2022)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Samstag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr. Eine Autofahrerin parkte ihren grauen VW Bus auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Karlstraße. Während ihres Einkaufs beschädigte ein unbekannter Autofahrer den VW Bus an der linken Seite und verursachte Blechschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei konnte an der Unfallbeschädigung blaue Farbe sichern und ermittelt nun gegen den Fahrer eines blauen Audi, der direkt neben dem VW Bus der Frau parkte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können, sich bei ihr unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell