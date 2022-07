Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN)2 Schwerverletzte nach Motorradunfall

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag, 09.07.2022, gegen 17.30 Uhr, befuhr der 29-jährige Fahrer eines hochmotorisierten Motorrades der Marke Honda die B31 von Ludwigshafen in Richtung Stockach. Am Ortsausgang von Ludwigshafen unternahm der Fahrer den Versuch eines 'Wheelie'. Als dieser nicht gelang, startete er einen neuen Versuch. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Seine 23-jährige Sozia fiel nach ca. 50 Metern vom Krad, der 29-Jährige wurde nach über 60 Metern abgeworfen. Beide kamen schwerstverletzt im dortigen Graben zum Liegen. Das Krad schleuderte weiter und blieb nach über 90 Metern auf der Fahrbahn liegen. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Kliniken gebracht. Am Kraftrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen sowie 2 Notärzten im Einsatz. Zur Unfallaufnahme war die B31 bis ca. 18.30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell