Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen)Fußgängerin angefahren und schwer verletzt - Zeugenaufruf (08.07.2022)

Spaichingen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es um 13.10 Uhr in der Spaichinger Hauptstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Fußgängerin angefahren und hierbei schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 33-jähriger Autofahrer von der Dreifaltigkeitsbergstraße bei grüner Ampel nach links in die Hauptstraße ein. Zeitgleich überquerte die Fußgängerin die Hauptstraße an der Einmündung im Bereich der Ampel und hatte ebenfalls grün. Der Pkw fuhr die Fußgängerin an, danach wurde diese auf die Straße geschleudert und erlitt hierbei schwere Verletzungen, die einen stationären Aufenthalt im Klinikum zur Folge hatte. Die Unfallermittlungen hat der Unfalldienst der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil übernommen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter 0741/34879-0 zu melden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- EUR.

