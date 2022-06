Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf

Schwarzwald-Baar-Kreis) Absauganlage gerät in Brand (13.06.2022)

Brigachtal (ots)

Zu einem Brand in einer Firma auf der Gewerbestraße ist es am Montag gegen 20.30 Uhr gekommen. In einer Absauganlage eines Metallverarbeitungsbetriebes kam es unter starker Rauchentwicklung zum Brand von Abgasfiltern. Die mit 35 Helfern angerückte Feuerwehr flutete mit Hilfe von CO2 die Absauganlage, so dass es zu keiner offenen Brandentwicklung kam. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell