POL-KN: (VS-Schwenningen) Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße 27/33 - zwei Schwerverletzte (13.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Schwerverletzte und insgesamt rund 40.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 27/33. Eine 25-jährige Mercedes Fahrerin fuhr von Schwenningen kommend in Richtung Bad Dürrheim. Kurz vor der Abfahrt nach Bad Dürrheim kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Renault Modus eines 63-Jährigen zusammenstieß. Beide Autos drehten sich mehrfach und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Die jeweils allein in ihren Autos sitzenden Personen erlitten schwere Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei sperrt die Unfallstelle, auch wegen der Landung eines Rettungshubschraubers, komplett. Derzeit ist eine Umleitungsstrecke eingerichtet, da die Bundesstraße in beide Richtungen noch längere Zeit voll gesperrt sein wird.

