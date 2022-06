Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Aacher Straße (13.06.2022)

Engen (ots)

An der Einmündung der Schützenstraße auf die Aacher Straße ist es am Montagmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer bog, von der Schützenstraße kommend, nach links auf die Aacher Straße ab. Dabei kollidierte der Daimler mit einem vorfahrtsberechtigten, auf der Aacher Straße fahrenden BMW eines 60-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell