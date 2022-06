POL-KN: (VS-Villingen) Hoher Sachschaden bei Autounfall (13.06.2022)

London (ots/PRNewswire) - Die auf Beratung und Climate Tech basierende Nachhaltigkeitslösung hat einen neuen Hauptsitz in London eröffnet, nachdem sie in einer Pre-Series A-Finanzierungsrunde 5 Millionen US-Dollar eingeworben hat, um die wachsende Nachfrage von gewerblichen und industriellen Immobilienbesitzern in ...

mehr