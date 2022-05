Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Crailsheim: Auto macht sich selbstständig

Am Sonntag kurz nach Mitternacht parkte ein 21-Jähriger seinen Opel in der Beethovenstraße. Bei dem Fahrzeug mit Automatikgetriebe legte der junge Fahrer offenbar einen falschen Gang ein, so dass der PKW auf einen davorstehenden Mercedes rollte. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro an den Fahrzeugen.

Crailsheim: Fahrradfahrer nach Sturz schwerverletzt

Am Sonntag gegen 14:20 Uhr waren zwei Fahrradfahrer zwischen Rotmühle und einem Vereinsheim unterwegs. Dabei unterlief einem 58-Jährigen ein Fahrfehler, weshalb er zunächst ins Schlingern geriet und dann nach links eine Böschung hinter stürzte. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt. ER musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Am frühen Samstagmorgen zwischen 03:30 Uhr und 04 Uhr beschädigte ein Vandale einen auf dem Sparkassenplatz geparkten BMW, indem er einen unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe des Fahrzeugs warf. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Blaufelden: Zwei schwer verletzte Personen nach Motorradunfall

Am Sonntagmittag gegen 12:15 Uhr wollte ein 63-jähriger Motorradfahrer mit seiner 60-jährigen Sozia von der K2532 nach links in die K2677 einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 63-Jährige und seine 60-jährige Mitfahrerin schwer verletzten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Personen vor Ort und sperrte die Unfallstelle ab.

