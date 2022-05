Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 10:00 Uhr

Waiblingen: Auffahrunfall mit Sachschaden

Am Samstagvormittag, 28.05.2022, gegen 12:00 Uhr kam es auf der Westumfahrung Waiblingen zu einem Auffahrunfall. Hierbei befuhr eine 53-jährige Dacia-Fahrerin hinter einem 68-jährigem BMW-Fahrer die Abbiegespur zur Westumfahrung. Dass der Vorherfahrende anhielt, um Vorfahrt zu gewähren, bemerkte die Verursacherin zu spät. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.05.2022, 16:30 Und 18:30 Uhr wurde von der dortigen Schlosserei ein parkender Opel Meriva beschädigt. Bei diesem wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Weinstadt: Unfall beim Überholen

Am Samstagnachmittag, 28.05.2022, gegen 17:05 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Schnait und Beutelsbach zu einem gefährlichen Überholmanöver. Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin setzte in Fahrtrichtung Beutelsbach trotz Kurve zum Überholen zweier landwirtschaftlicher Zugmaschinen an. Beim Überholvorgang im Kurvenbereich kam nun eine Pkw-Lenkerin entgegen, erkannte glücklicherweise den Überholvorgang und vollzog eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand. Die Mercedes-Fahrerin lenkte hierbei auf ihre Spur zurück, drängte dabei aber eine Zugmaschine von der Fahrbahn und kollidierte mit dieser. Der Mercedes geriet ins Schleudern und kam ebenfalls von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden belief sich auf ca. 15.000 Euro.

