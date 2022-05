POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 10:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 10:00 Uhr

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall zwischen Radlerin und Fußgänger

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 13:35 Uhr fuhr eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin auf den Fuß- und Radweg hinter dem Alexandrinenstrift im Breitäckerweg. Hierbei übersah sie einen 22-jährigen Jogger und stieß mit diesem zusammen. Beide Personen stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Siloballen

Im Zeitraum von Mittwoch, 25.05.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 28.05.2022, 08:00 Uhr wurden zwischen Ottersbach und Ilshofen-Oberscheffach vier Siloballen beschädigt. Zwölf solche Siloballen mit Silage lagerten neben einem Feldweg, ca. 500 Meter nach Otterbach. An vier davon wurde, vermutlich mit einem Messer, die blaue Kunststofffolie mehrfach aufgeschlitzt. In die Silage drang so Wasser und beschädigte diese. Der Schaden belief sich auf ca. 240 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 zu melden.

Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Samstag, 28.05.2022 zwischen 12:00 und 12:20 Uhr wurde in der Robert-Bosch-Straße ein parkender VW beschädigt. Der VW stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes. Ein bislang unbekannter anderes Fahrzeug fuhr vermutlich rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte den VW am vorderen Stoßfänger mit der Anhängerkupplung. Der Schaden am VW belief sich auf ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 zu melden.

