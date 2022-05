Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Hüttlingen und Aalen, Fahrraddiebstahl in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Hüttlingen: 17-Jährige stürzt mit Leichtkraftrad

Mit leichten Verletzungen kam eine 17-Jährige davon, die am Freitag gegen 23:30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad stürzte. Sie befuhr die K3236 von Hüttlingen kommend in Richtung Neuler und geriet in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen gegen den rechten Randstein. In der Folge verlor sie die Kontrolle über das Leichtkraftrad und stürzte in eine Hecke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Aalen: Starkes Bremsen führt zu Unfall

Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der B29 in Fahrtrichtung Bopfingen im Bereich der Ausfahrt des Rombachtunnels ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, eventuell ein schwarzer Porsche, bremste aus bislang unbekannten Gründen stark ab, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle. Ein Pkw und zwei Motorräder konnten noch rechtzeitig anhalten, ein nachfolgender 33-jähriger Mazdafahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die beiden stehenden Motorräder auf. Durch den Aufprall stürzten beide Motorradfahrer und wurden leicht verletzt. Beide Motorräder wurden auf den davorstehenden Pkw aufgeschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 EUR. Zur Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn waren der Rombachtunnel und die B29 bis ca. 16:45 Uhr in Fahrtrichtung Bopfingen gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere dem möglicherweise mitverursachendem Porsche machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Dieb tauscht Fahrrad gegen zwei Pedelecs

Am Freitag gegen 12:35 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrrad zu den Fahrradstellplätzen in der Ebene 1B ins Bahnhof-Parkhaus. Dort schraubte er ein Element des Fahrradständers ab, so dass zwei mit Schlössern gesicherte Pedelecs der Marke Cube aus dem Fahrradständer zu entnehmen waren. Der männliche Täter, ein schlanker, hellhäutiger Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren, der einen roten Rucksack trug, entfernte sich daraufhin mit den beiden Pedelecs. Das Fahrrad, das er benutzte um an den Tatort zu gelangen, ließ er dort zurück. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten. Tel.: 07171 3580 .

