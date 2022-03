Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Zeugen nach Einbruch in Schützenhaus gesucht

Dissen (ots)

Zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Donnerstagmorgen (7.20 Uhr) sind Unbekannte in ein Schützenhaus an der "Haller Straße" eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff zu dem Gebäude in der Nähe der Lindenstraße und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Mit einer geringen dreistelligen Summe Bargeld machten sich die Diebe schließlich wieder aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

