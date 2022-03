POL-OS: Osnabrück: Polizei stoppte Raser nach Rennen auf der Pagenstecher Straße

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem gemeinsamen Einsatz gerufen. Am Nordring, unweit der Brenner-Tor-Straße geriet aus bislang unbekannten Gründen ein freistehender Pavillon unter welchem Baustoffe (Holz, Styropor, etc.) gelagert wurden in Vollbrand. Bei Eintreffen der Polizei hatten die örtlichen Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten begonnen und könnten das ...

mehr