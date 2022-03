Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auffahrunfall auf der B68 - Pkw landete in Leitplanke

Osnabrück (ots)

Auf der Bundesstraße 68 waren am Donnerstagmorgen in genannter Reihenfolge die Fahrer eines Toyota Aygo und eines VW Polos in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. Aufgrund eines sich aufbauenden Staus, kurz vor dem Ortseingang, musste der 36-Jährige seinen Toyota verkehrsbedingt abbremsen. Der 20-Jährige VW-Fahrer bremste daraufhin ebenfalls ab, stieß allerdings mit seinem Wagen gegen den vorausfahrenden Pkw. In dessen Folge drehte sich der Toyota um 180 Grad und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Eine Zeugin kam dem Bramscher umgehend zur Hilfe. Dieser stand unter Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher, welcher ebenfalls aus Bramsche kommt, blieb unverletzt. Sein Fahrzeug erlitt lediglich leichte Beschädigungen und war weiterhin fahrbereit. Der Toyota hingegen erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf über 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell