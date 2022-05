Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Auf Gegenfahrbahn geraten

Backnang: (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford Transit befuhr am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr die B 14 in Richtung Winnenden, als er zwischen Maubach und Waldrems auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem Pkw Ford Focus zusammenstieß. Hierbei verletzte sich sowohl der Unfallverursacher als auch der entgegenfahrende Lenker des Ford Focus leicht. Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Unfallautos entstanden Totalschäden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Autos müssen abgeschleppt werden. Die Strecke ist derzeit gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet (Stand 8 Uhr).

