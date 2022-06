POL-KN: (Aichhalden, Lkrs. RW) Dieb klaut Fische aus Weiher

Wehingen (ots) - In der Gosheimer Straße hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Dabei entstand Blechschaden, den die Polizei auf rund 10.000 Euro schätzt. Ein 32-jähriger VW-Passat-Fahrer war dort gegen 6.30 Uhr in Richtung Gosheim unterwegs. An der Einmündung der Steinstraße wollte er links abbiegen, prallte aber mit dem entgegenkommenden Passat eines 43-Jährigen zusammen, der in Richtung Reichenbach fuhr. ...

