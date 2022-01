Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Hotel in Neu Gaarz

Waren (Müritz) (ots)

Am 02.12.2022 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 13:15 Uhr ein Einbruch in ein Hotel in 17194 Jabel, OT Neu Gaarz gemeldet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 31.12.2021, 12:30 Uhr bis zum 02.01.2022, 12:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Hotel. Hierbei wurde Sachschaden verursacht. Außerdem wurde ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Personen gebeten, die Hinweise auf die Tat geben können, sich bei der Polizei in Waren unter 03991/176224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

