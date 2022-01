Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei versuchte Einbrüche in Wohnhäuser in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.01.2022 kam es in Neubrandenburg zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchten bislang unbekannte Täter sich zwischen 00:00 Uhr und 06:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wismutstraße, 17036 Neubrandenburg zu verschaffen. Ein Eindringen in die Wohnräume gelang nicht und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100EUR.

In der Niels-Stensen-Straße, 17036 Neubrandenburg kam es gegen 01:00 Uhr zu einem weiteren Sachverhalt. Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. Ein Eindringen in die Wohnräume gelang nicht. Der Schaden beträgt circa 100EUR.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung am Tatort im Einsatz.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zur Tatzeit in der auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell