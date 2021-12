Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Neubrandenburg (ots)

Am 30.12.2021 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der B192 zwischen Alt Schwerin und Karow ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Zustellerfahrzeuges leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Plau am See verbracht wurde.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der 44-jährige Fahrzeugführer des mit Paketen beladenen Transporters die B192 aus Richtung Alt Schwerin in Richtung Karow, als er aufgrund von Unaufmerksamkeit einen Kilometer hinter der Ortschaft Alt Schwerin nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge fuhr er gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen.

Die Schadenshöhe wird derzeit mit 31.000 EUR beziffert. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell