Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, BAB 81) Kleintransporter in Brand geraten (22.09.2021)

Rottweil, BAB 81 (ots)

Vermutlich infolge eines technischen Defekts ist es am Mittwochmorgen im Bereich der Autobahnanschlussstelle Rottweil zu einem Motorbrand an einem Kleintransporter und in der Folge zur vorübergehenden Sperrung der Autobahnabfahrt Rottweil gekommen. Kurz nach 08 Uhr kam es an dem Fahrzeug, dessen Fahrer gerade auf der A81 im Bereich der Anschlussstelle Rottweil in Richtung Singen unterwegs war, zu einem Motorbrand. Im Zuge der folgenden Löschmaßnahmen durch die verständigte Feuerwehr kam es zu Verkehrseinschränkungen und zu einer vorübergehenden Vollsperrung der Autobahnabfahrt Rottweil. Personen kamen nicht zu Schaden.

