Polizei Köln

POL-K: 210818-2-K Oldtimer (Foto) aus Werkstatt entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (16. August) einen hochwertigen Oldtimer BMW Dixi 3/15 DA 1 (Bj.1928) aus einer ehemaligen Autowerkstatt auf der Widdersdorfer Straße 167 in Köln-Ehrenfeld entwendet. Gegen 20 Uhr des Vorabends hatte der Eigentümer den nicht mehr zugelassenen Oldtimer noch in einer Halle der Werkstatt stehen sehen. Wie der/die Täter in die Halle gelangten, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei fragt:

-Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände der Autowerkstatt gemacht? -Wer weiß, wo das Auto untergestellt oder zum Kauf angeboten wurde? -Wer kann Angaben zum Verbleib des auffälligen Oldtimers machen?

Foto abrufbar unter:

https://url.nrw/62

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell