POL-K: 210818-1-K Fußgänger angefahren und schwerverletzt zurückgelassen - Zeugensuche

Köln (ots)

In Köln-Holweide hat der Fahrer eines schwarzen Ford mit Bonner Städtekennung am Montagnachmittag (16. August) um 14 Uhr an der Kreuzung Piccoloministraße/Buschfeldstraße einen Fußgänger beim Rechtsabbiegen angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer soll in Richtung Bergischer Gladbacher Straße davongefahren sein. Die Polizei Köln bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (ph/de)

