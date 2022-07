Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Königsbau) Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer - Unfallflucht (08.07.2022)

Konstanz (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Straße "Stockackerweg" und der Danziger Straße zu einem Unfall zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem Radfahrer gekommen, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Ein 49-jähriger Radfahrer Fahrerin war auf dem Stockackerweg in stadteinwärtige Richtung unterwegs. An der Kreuzung Stockackerweg und Danziger Straße bog der unbekannte Autofahrer in den Stockackerweg ein und streifte dabei den 49-Jährigen. Durch den Streifvorgang stürzte der Radfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort ohne sich um den auf der Straße liegenden Radfahrer oder die Schadensregulierung zu kümmern. Erst im Nachgang erstattete der Radfahrer eine Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

