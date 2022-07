Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hausbewohnerin erleidet leichte Rauchgasvergiftung

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Kleinbrand, der sich am Freitagnachmittag in der Küche eines Wohnhauses in der Stromstraße in Schwenningen zugetragen hat, ist eine Hausbewohnerin durch eine geringe Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. Die 35-jährige Frau wollte um die Mittagszeit Wasser für ein Babyfläschen erwärmen, schaltete dazu den Herd ein und ging - vermeintlich während sich das Wasser in einem Topf erwärmte - kurz in den Keller. Allerdings hatte die Frau eine falsche Platte eingeschaltet, auf der nicht der Wassertopf stand, sondern eine Serviette und ein Kunststoffspielzeug lag. Als die 35-Jährige zurück in die Wohnung kam, hatte sich Serviette und Spielzeug bereits entzündet und zur starken Rauchbildung geführt. Ein ausgelöster Rauchmelder hatte Wohnungsnachbarn alarmiert, welche kurz nach 13 Uhr die Feuerwehr verständigten. Diese rückte zusammen mit einem Rettungswagen mit vier Fahrzeugen zu dem gemeldeten Brand aus. Allerdings war das Kleinfeuer schon von der 35-jährigen Bewohnerin mit Wasser gelöscht worden. Hierbei hatte sich die Frau eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Sie wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Durch das Kleinfeuer entstand insbesondere durch die Rauch- und Rußbildung Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

