Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sporthalle mit Farbe beschmiert - Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sporthalle mit Farbe beschmiert

Wildeck. Im Ortsteil Obersuhl beschmierte Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (04.01.) eine Turnhalle im Rhädenweg mit schwarzer Farbe. Die Täter bemalten die Fassade mit verfassungswidrigen Zeichen und verursachten hierdurch Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

Bad Hersfeld. Eine Unbekannte rempelte am Mittwoch (05.01.), gegen 14.45 Uhr, eine 53-jährige Frau in einem Geschäft in der Max-Becker-Straße an und entwendete dabei deren Geldbörse aus der Jackentasche. Die Dame bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die Täterin bereits in unbekannte Richtung geflüchtet war. Sie kann als circa 50 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß und mit korpulenter Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug die Unbekannte eine Mütze sowie einen Mundschutz.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall nicht sichtbar in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell