POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Werbeschild an einem Kleidermarkt beschädigt

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Wie der Polizei Blumberg nachträglich mitgeteilt worden ist, haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch ein Werbeschild an einem Bekleidungsgeschäft in der Leo-Wohleb-Straße beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Blumberg (07702 41066) entgegen.

