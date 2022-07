Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidium Konstanz vom 08.07.2022- Nachtragsmeldung zum Raubüberfall auf Nettomarkt am 08.06.2022 (Aach)

Aach (ots)

Am Mittwoch, 08.06.2022, ist es in Aach zu einem Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscountermarkt der Firma Netto gekommen. Wir berichteten bereits unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973?search=Raub+Aach

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil haben nun zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Tätern geführt. Die beiden Männer im Alter von 21 und 18 Jahren konnten am Mittwoch von der Polizei festgenommen werden. Beide Beschuldigte befinden sich nach Erlass von Untersuchungshaftbefehlen durch den zuständigen Ermittlungsrichter in Haft. Die Ermittlungen dauern weiterhin noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell